Corrado Nuzzo chi è: compagna Maria Di Biase, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore

Chi è Corrado Nuzzo: compagna Maria Di Biase, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore. Nuzzo parteciperà alla puntata odierna di Comedy Show, in seconda serata su Rai 2. Ovviamente parteciperà al programma tv anche la compagna Maria Di Biase.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Corrado Nuzzo

Corrado Nuzzo è un attore, nato a Tricase (Lecce) il 25 Marzo 1971. In altre parole, ha 50 anni. Non si sa nulla sul suo peso e sulla sua altezza ma ovviamente sappiamo che di mestiere fa l’attore.

La moglie, i figli, la vita privata di Corrado Nuzzo

Non sappiamo tanto della sua privata perché è molto riservato. E’ impegnato sentimentalmente con la collega Maria Di Biase da moltissimi anni. Ma non dovrebbe essere sposato, né dovrebbe avere figli. Per il resto, come detto, non sappiamo altro perché parla unicamente dei suoi prossimi progetti professionali.

La carriera di coppia di Maria Di Biase e Corrado Nuzzo

L’uno cresciuto a Marittima, l’altra di origini molisane (Bonefro) e laureata all’Università di Bologna in matematica, inizialmente lavorano separatamente come attori teatrali. Come scrive Wikipedia, dopo essersi incontrati acquisiscono popolarità dal 2004 nei programmi della Gialappa’s Band, soprattutto grazie agli sketch Mortality Show, Il grande freddo e Tua sorella.