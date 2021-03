Costantino della Gherardesca ospite di Oggi è un altro giorno. Costantino sarà tra gli ospiti del programma televisiva che va in onda ogni giorno su Rai 1 a partire dalle ore 14.00.

Costantino è un volto noto del mondo dello spettacolo e di recente lo abbiamo ammirato in due trasmissione televisive: Ballando con le stelle e Il Cantante Mascherano. Oggi sarà tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, programma tv condotto da Serena Bortone.

Costantino della Gherardesca, vita privata del conduttore televisivo ospite di Oggi è un altro giorno

Costantino è nato il 29 gennaio 1977 (età 44 anni), Roma. In questo momento dovrebbe essere single mentre in passato ha avuto diverse relazioni sentimentali con degli uomini. Infatti è dichiaratamente gay.

Per il resto non sappiamo molto altro della sua vita privata perché è molto riservato. Preferisce condividere con i suoi fan le sue esperienze professionali. E’ molto attivo sui social network infatti nei vari programmi che lo hanno visto protagonista, è spesso andato avanti grazie al televoto.

Costantino della Gherardesca chi è: carriera del conduttore televisivo ospite di Oggi è un altro giorno

Costantino della Gherardesca, all’anagrafe Costantino della Gherardesca Verecondi Scortecci (Roma, 29 gennaio 1977), è un conduttore televisivo, opinionista e conduttore radiofonico italiano.

Conosciuto in particolare per la sua partecipazione come opinionista a spettacoli televisivi condotti da Piero Chiambretti, oltre alla conduzione televisiva di Pechino Express a partire dal 2013. Come detto in precedenza, è noto anche per le recenti partecipazioni ai programmi tv della Rai Ballando con le stelle e il Cantante mascherato.