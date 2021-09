Costanza Rizzacasa D’orsogna chi è: marito, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera della scrittrice

Chi è Costanza Rizzacasa D’orsogna: marito, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera della scrittrice. Costanza è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Trasmissione tv che va in onda su Rai 1 dalle ore 14:00.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Costanza Rizzacasa D’orsogna

Costanza Rizzacasa D’orsogna ha 45 anni. Per il resto non è facile reperire altre informazioni su di lei. Non sappiamo nulla sul suo peso e sulla sua altezza.

Il marito, i figli, la vita privata di Costanza Rizzacasa D’orsogna

Anche qui, non sappiamo praticamente nulla. La scrittrice è molto riservata e preferisce comunicare attraverso le sue opere. Quindi non sappiamo se è sposata o se ha un compagno. Non abbiamo informazioni nemmeno sui figli.

La carriera di Costanza Rizzacasa d’Orsogna

I cenni più importanti sulla sua carriera possiamo leggerli in guanda.it. Li riportiamo di seguito: “Costanza Rizzacasa d’Orsogna, scrittrice, giornalista e saggista, lavora al Corriere della Sera, dove si occupa di letteratura e cultura americane per il supplemento la Lettura. Ha curato Storia di mio padre di Stefano Cagliari (Longanesi 2018) e nel 2020 ha pubblicato per Guanda il suo primo romanzo, Non superare le dosi consigliate. Storia di Milo, il gatto che non sapeva saltare (Guanda 2018), è uscito anche in Thailandia e in Corea del Sud. E’ del 2021 la seconda avventura: Storia di Milo, il gatto che andò al Polo Sud”.