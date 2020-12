Covid, i cinesi di Prato già immuni? “Molti vanno in Patria per il vaccino, costa 80 euro”

A Prato, dove risiede una delle più grandi comunità cinesi d’Italia, molti sono già immuni al Covid-19? A parlarne è la trasmissione di Rete4 Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro.

Il programma ha portato le telecamere nel comune toscano per cercare di capire come sia stato possibile limitare i contagi, soprattutto durante la seconda ondata della pandemia che ha colorato di rosso la Regione Toscana.

Da marzo a oggi, dei 26 mila cinesi che vivono nella comunità di Prato solo cento hanno contratto il Covid. Già nelle scorse settimane si era parlato di viaggi tra Italia e Cina per testare l’efficacia del vaccino.

Marco Wong, consigliere comunale, eletto con la lista del sindaco di centrosinistra, Matteo Biffoni, aveva spiegato al quotidiano Libero: “Di persone partite appositamente per farsi vaccinare non so, non tutti parlano e raccontano”.

“Di imprenditori andati là per lavoro – aveva aggiunto – o di persone tornate in Cina per ragioni familiari e sottoposte al protocollo vaccinale ce ne sono” .

Quarta Repubblica ha invece intervistato l’imprenditore Luca Zhou Long, che ha affermato: “Da noi sono già iniziate le somministrazioni, le dosi vengono assunte per due volte nel giro di quindici giorni, in molti sono già andati e tornati”.

Il vaccino sarebbe già in commercio: “Si tratta di un vaccino simile a quello antinfluenzale, costa 80 euro”. (Fonte: Quarta Repubblica).