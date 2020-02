ROMA – Lite furiosa tra Cristiano Malgioglio e Arturo Artom durante la registrazione della puntata di Cr4 – La Repubblica delle donna, il programma condotto da Piero Chiambreti. Malgioglio si è infuriato a tal punto da aver abbandonato lo studio, nonostante il suo ruolo di ospite fisso in trasmissione.

Secondo quanto riferito dall’Andkronos, la discussione sarebbe scoppiata a causa del cantautore Morgan. Artom, grande amico del cantante, ha difeso il comportamento di Marco Castoldi, vero nome di Morgan, sul palco di Sanremo contro Bugo. Inoltre, ha anche definito Morgan un genio mostrando un video in cui il cantante canta un brano di Tenco.

Proprio l’aver scomodato Tenco ha fatto infuriare Malgioglio, che ha detto: “Tenco si sarebbe rivoltato nella tomba, genio si una per artisti di ben altra caratura, come Beethoven, Mozart”. La tensione è arrivata alle stelle quando si è proposto di mettere all’asta le parole di Morgan contro Bugo all’Ariston e alla fine Malgioglio è sbottato urlando: “E’ una vergogna! Morgan dovrebbe dare in beneficenza i soldi che prende per le sue ospitate nei salotti, non quelle parole orrende!”. Poi ha abbandonato lo studio. (Fonte Adnkronos)