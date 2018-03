ROMA – Craig Warwick ha rivelato perché ha partecipato a l’ Isola dei famosi. Il compagno Enzo ha un tumore alla schiena e deve affrontare costose spese mediche, per questo motivo il sensitivo ha partecipato al reality, per poter guadagnare dei soldi in più.

I due stanno insieme da 20 anni e ora si trovano ad affrontare una prova molto difficile: Enzo ora ha finito la radioterapia e le sue condizioni sono migliorate, ma è stato necessario girare molti ospedali e rivolgersi a diversi medici.

“Siamo nelle mani di Dio”, confessa Craig al settimanale Nuovo. “Per questo io sono andato all’ Isola dei Famosi: volevo avere i soldi per pagargli le cure. Nell’ultimo anno abbiamo speso molto tra ospedali, dottori, viaggi e hotel. Abbiamo girato tutta l’Italia per fare i migliori controlli”. Il suo compagno ha scoperto di stare male dopo aver avuto per lungo tempo dei forti dolori alla schiena, a seguito degli accertamenti è stato scoperto il cancro.