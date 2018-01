Craig Warwick, chi è il concorrente de L’Isola dei Famosi. LA SCHEDA

ROMA – Il sensitivo Craig Warwick è uno dei concorrenti della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

Di origine inglese ma italiano d’adozione, Craig Warwick dal 2009 partecipa a programmi televisivi come Festa Italiana, Pomeriggio sul 2 e Domenica Cinque mentre dal 2011 ha iniziato una fortunata serie di libri sugli angeli.

“Ho conosciuto i miei compagni naufraghi e posso dire che in Honduras ci sono metà angeli e metà demoni”. Parola di Craig Warwick, intervistato dal settimanale Chi prima di partire per l’Isola dei Famosi.

Il sensitivo inglese, prima di sbarcare in Honduras, ha dato un giudizio un po’ particolare ai suoi compagni d’avventura. “Bianca Atzei – continua – ha una buona connessione con gli angeli. L’ho sentita. Eva Henger, invece, ha un angelo donna molto particolare accanto. Ma devo ancora capirlo. Diavoli? Niente nomi. Ma c’è un maschio, alto, forzuto, che ha bisogno di aiuto. Lui dentro ha il caos, lo aiuterò”.

Le sconcertanti dichiarazioni del sensitivo inglese Craig Warwick sono destinate a far discutere. Craig, che dice di vedere e parlare con gli angeli da quando aveva sei anni, ha anche raccontato al settimanale Chi i motivi che lo hanno spinto a partecipare al reality. “Ho accettato di fare L’Isola dei Famosi – dice – per fuggire. Ho passato gli ultimi due anni dentro un incubo. Il mio compagno Enzo ha lottato contro un brutto male. Ci siamo consumati a vicenda. Oggi voglio respirare, devo recuperare un po’ di vita”.

E delle sue amicizie con il mondo dello spettacolo dice: “Io ho due angeli in terra: Maria Grazia Cucinotta e suo marito Giulio. Quando Enzo è stato male loro sono stati gli unici a non abbandonarmi mai. Il resto? Aria. Il mondo dello spettacolo è aria. Maria Grazia invece è sostanza, a lei dico grazie. Caterina Balivo, che è stata la mia talent scout, non l’ho mai più sentita. Ora voglio soltanto partire e… vincere”.

La tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi, partirà infatti lunedì prossimo, 22 gennaio e andrà in onda in prime time per le prossime 12 settimane. Diciassette i naufraghi che parteciperanno alla tredicesima dizione dell’Isola. Tra i concorrenti la cantante Bianca Atzei, l’illusionista Giucas Casella, l’ex concorrente del Grande Fratello Francesca Cipriani e l’ex letterina Alessia Mancini. Poi c’è la blogger Chiara Nasti e l’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta. Presente anche Amaurys Pérez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore e l’attrice romana Nadia Rinaldi.

Ma non è finita qui perché sull’Isola sbarcheranno anche il comico Gaspare (nome d’arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro); l’attrice Eva Henger; Paola Di Benedetto, ex Madre Natura e modella entrata nel cast di ‘Colorado’; il presentatore Jonathan Kashanian; Filippo Nardi, ex gieffino e produttore discografico; Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore di ‘Uomini e donne’; Francesco Monte, ex tronista ed ex di Cecilia Rodriguez; la showgirl Cecilia Capriotti e il sensitivo Craig Warwick.