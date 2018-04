ROMA – Craig Warwick a Domenica Live parla delle polemiche dell’Isola dei Famosi.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Sulle parole di Franco Terlizzi, che aveva detto a Valerio Staffelli di Striscia la Notizia che sarebbe stato proprio Warwick a suggerire a Eva Henger di parlare del cannagate in televisione:

“Franco ha detto una bugia. Io ho detto sì, ma ho visto fumare solo sigarette. Altre cose no”, ha detto Craig Warwick a Barbara d’Urso. Il sensitivo ha poi chiesto a Eva Henger di poterla abbracciare. Ma l’attrice ungherese si è rifiutata, ribadendo: “Hai mentito, non ti posso abbracciare. Per rispetto di me stessa non posso fare questo”.

Poi parla di Franco Terlizzi: “Ho conosciuto Franco sull’Isola. Franco quando si arrabbia molto, perde il controllo”.

Infine l’ultima questione, il corna gate, con le accuse di un presunto flirt tra Cecilia Capriotti e Amaurys Perez: “Il “no comment” era per dire, non mi interessa, non voglio entrare nella questione. Io ho parlato solo dell’amicizia che aveva Cecilia con Amaurys. Io ho detto che erano insieme come amici non come amanti”.