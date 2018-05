ROMA – “Ho visto lo spirito di Gino Bramieri e mi ha detto che non è contento di te”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Così Craig Warwick, sensitivo ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, è partito all’attacco di Lucia Bramieri, fresca di eliminazione dalla casa del Grande Fratello.

Il sensitivo, ospite a Domenica Live, ha invitato Lucia a fare pace con Angela Baldassini, la vedova di Gino Bramieri e poi l’ha rimproverata per aver portato il Telegatto nella casa più spiata d’Italia.

“Ho portato il Telegatto nella Casa come portafortuna, non per fare polemica – dice Lucia Bramieri – è con me in casa da ventidue anni. Era di mio marito Cesare, figlio di Gino. Mio marito teneva moltissimo al Telegatto, ha fatto di tutto per averlo. L’ho portato nella Casa e ho fatto conoscere la storia di un grande artista a dei giovani che non lo conoscevano. Io non sto più facendo nessuna guerra ad Angela, non le darò il Telegatto, io non ho nulla di suo non vedo perché lei dovrebbe avere qualcosa di mio, se si tratta di fare pace, è diverso, la pace è sempre meglio della guerra”.

Ma Warwick sostiene di aver visto lo spirito di Gino che gli ha comunicato il suo disappunto per il Telegatto.

“Se hai questo dono – gli ha risposto Lucia Bramieri – perché non parli con mio marito? Perché mi dici solo cose brutte e non le cose belle che ho fatto?”.