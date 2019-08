ROMA – Paura per Craig Warwick, ricoverato in ospedale. E’ stato lo stesso sensitivo ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi a postare una foto sui social in cui si mostra con la flebo nel braccio e acconto il post, rivolto ai fan: “Ragazzi, adesso ho bisogno di tutti voi… pregate il mio Angelo. Ringrazio tutti i medici e lo staff che mi hanno seguito dell’ospedale di Milazzo”.

Warwick non ha spiegato i motivi del suo ricovero, e i suoi fan si sono preoccupati. Tra i molti commenti sono comparsi anche quelli dell’amica Caterina Balivo, che lo ha ospitato spesso nelle sue trasmissioni e con la quale ha scritto il suo primo libro Tutti quanti abbiamo un angelo, nel 2011, e la showgirl Elena Morali.

Inglese di nascita, Warwick si è trasferito in Italia, e più precisamente in Sicilia, a Milazzo. Sensitivo, in passato ha collaborato anche con alcune indagini di polizia nella ricerca di persone scomparse. Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, tra cui Festa italiana e Pomeriggio sul 2 in Rai e Pomeriggio Cinque su Mediaset.

Fonte: Instagram