ROMA – La vittima dello scherzo dell’ultima puntata de Le Iene è Mimmo Criscito, difensore del Genoa e della Nazionale, con la complicità di sua moglie Pamela.

I due si sono messi a letto quando vengono improvvisamente disturbati dal suono acuto dell’allarme del loro appartamento. Lui si alza e va a disattivarlo. Subito dopo aver aver cercato di riprendere sonno, Criscito torna a dormire, ma subito l’antifurto riparte e si aggiungono delle voci campionate che contribuiscono a spazientire la coppia.

Il trambusto attira l’attenzione di un vicino e della loro governante, che si riversano nel corridoio dell’abitazione. La persona che ha fatto scattare più volte l’allarme è un ragazzo di origine russa che li ha inseguiti. L’intruso dichiara inizialmente di essere un suo fan, ma poi si viene a scoprire che un’ammirazione ben più grande la nutre per sua moglie.

Ma colpo di scena: all’arrivo dei militari il giovane comincia a parlare in italiano e dice che lui e Pamela hanno avuto precedentemente una storia ed avrebbe persino delle foto come prova. Quando Criscito sembra dare in escandescenza e si reca nella camera da letto per parlare con lei, spunta l’inviato de Le Iene.