Chi è Cristiana Ciacci: età, dove è nata, Little Tony, figli, marito, vita privata, eredità e biografia dell’ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1.

Dove e quando è nata, età, genitori e biografia di Cristiana Ciacci

Nata nel 1972, presumibilmente a Roma dove vivevano i genitori, ha 50 anni ed è l’unica figlia di Antonio Ciacci, ovvero Little Tony, e Giuliana Brugnoli. Come il padre, ha sempre avuto una passione per la musica, che però non è riuscita a inseguire professionalmente a causa dei propri problemi di salute. Per diverso tempo, infatti, ha sofferto di anoressia. Little Tony non accettava la malattia della figlia, motivo di furiose discussioni tra i due e di un graduale allontanamento: “Lui non la concepiva come malattia. Per lui il male era ciò che ti colpisce nel fisico, non che ti esplode nell’anima. Era convinto che mi infliggessi tutto da sola. Non ho fatto in tempo a spiegargli”.

L’eredità del padre

Dopo la morte del cantante, nel 2013, Cristiana ha deciso di raccogliere l’eredità del padre e di preservare il suo patrimonio artistico con il progetto Little Tony Family. Insieme due ballerine e al musicista Angelo Petruccetti, storico collaboratore di Little Tony, si esibisce in giro per l’Italia, suonando i più grandi successi dell’Elvis Italiano.

“Nasce per volontà di Little Tony” spiega il sito del progetto musicale. “Prima di lasciarci ha espressamente chiesto di continuare a portare avanti il suo patrimonio musicale, continuando a far vivere le sue canzoni che tanto ha amato e che il pubblico ama ancora”. Recentemente ha scritto anche un libro, “Mio Padre Little Tony”, dove descrive il suo rapporto con i suoi genitori.

Figli, marito e vita privata di Cristiana Ciacci

Cristiana Ciacci ha cinque figli, nati da tre diversi matrimoni. Sostiene di avere un rapporto complicato con gli uomini, ma di aver sempre desiderato una famiglia numerosa: “Fosse per me ne avrei fatti anche altri, ma il mio ginecologo mi ha detto basta”.

Tutti i suoi figli hanno il nome che comincia con la lettera “M”: Mirco, Melissa, Martina, Melania e Mattia, nato poco più di un anno fa. “Mirco soprattutto che ricorda tantissimo il nonno Antonio (Little Tony, ndr)” ha raccontato. Tiene particolarmente alla sua privacy, per cui non ci sono molte informazioni sul suo attuale stato sentimentale.