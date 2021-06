Cristiana Ciacci chi è: età, marito, figli, vita privata, anoressia, rapporto col padre, la Little Tony Family

Cristiana Ciacci chi è: età, marito, figli, vita privata, anoressia. La storia della figlia di Little Tony ospite oggi da Mara Venier a Domenica In.

Dove e quando è nata Cristiana Ciacci: età e biografia di Cristiana Ciacci

Cristiana Ciacci è nata nel 1974 (non sappiamo il giorno e il mese di nascita) dalla storia dell’indimenticato Little Tony, il cantante “col ciuffo” tra i più noti degli anni Sessanta, e Giuliana Bugnoli.

Marito e figli, la vita privata di Cristiana Ciacci

Cristiana Ciacci ha cinque figli avuti da tre papà diversi. I nomi dei tre papà non sono noti. I nomi dei figli iniziano tutti con la lettera M (“M” da mamma): Mirco, Melissa, Martina, Melania e il più piccolo, arrivato poco più di un anno fa Mattia.

Cristiana Ciacci e il rapporto col padre

Little Tony (vero nome Antonio Ciacci) sposò Giuliana Brugnoli nel 1972: la madre di Cristiana è scomparsa nel 1993 a causa di un tumore. Proprio dopo la scomparsa della donna il cantante si è riavvicinato alla figlia. I due avevano infatti pperso il loro rapporto a causa dell’anoressia della quale soffriva la ragazza, malattia mai accettata dal padre.

In un’intervista, Cristiana ha raccontato che: “Erano liti furibonde tra noi. Lui non la concepiva come malattia. Per lui il male era ciò che ti colpisce nel fisico, non che ti esplode nell’anima. Era convinto che mi infliggessi tutto da sola. Non ho fatto in tempo a spiegargli”.

Cristiana ha vissuto dei momenti difficili già durante l’infanzia. La causa era il rapporto rapporto complicato dei genitori. Ci sono stati diversi tradimenti ed infatti quando è nata Cristiana, Little Tony e Giuliana Brugnoli avevano già divorziato.

Cristiana Ciacci e la Little Tony Family

Cristiana è conosciuta per essere l’unica figlia di Little Tony. In suo onore, Cristiana ha fondato la Little Tony Family, una formazione formata da lei, dal musicista e storico collaboratore di suo padre Angelo Petruccetti. Insieme a loro ci sono due ballerine che si esibisce in giro per l’Italia. La band suona i successi più grandi della storia artistica di Little Tony: tra questi come Cuore Matto, La Spada nel cuore e Bada Bambina.