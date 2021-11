Cristiano Caccamo chi è: fidanzata Diana Del Bufalo, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore

Chi è Cristiano Caccamo: fidanzata Diana Del Bufalo, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore. Cristiano è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Dalle ore 14:00, su Rai 1.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Cristiano Caccamo

L’attore è nato a Taurianova, 21 marzo 1989. Quindi ha 32 anni. Cristiano Caccamo è un attore italiano. E’ alto 180 cm per un peso forma di 70 kg. Come tutti i ragazzi della sua età, è molto popolare sui social network.

La moglie, i figli, la vita privata di Cristiano Caccamo

L’attore è molto riservato. Quindi non abbiamo tante informazioni sulla sua vita privata. In ogni caso, non dovrebbe essere sposato e non dovrebbe avere figli. E’ single o è fidanzato? Alcune riviste di gossip parlano di Diana Del Bufalo (sua compagna di viaggio in molte esperienze professionali) come sua possibile fidanzata. Ma non c’è chiarezza in merito.

La carriera di Cristiano Caccamo

Come detto, Cristiano è un attore. Riportiamo quindi di seguito, i film nei quali ha recitato: