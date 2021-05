Chi è Cristiano Malgioglio età, altezza, fidanzato Patrick, figli, vita privata, Maria Schneider, vero nome, biografia e carriera del personaggio televisivo italiano. Malgioglio sarà tra gli ospiti del programma televisivo condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai 1 (Top Dieci).

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Cristiano Malgioglio

Malgioglio è nato a Ramacca il 23 aprile 1945 (età 76 anni). E’ alto 165 cm mentre non abbiamo alcuna informazione sul suo peso. Giuseppe Cristiano Malgioglio è un cantautore, paroliere e personaggio televisivo italiano. Autore di molti testi, realizza alcuni dei brani di maggior successo della musica italiana, apprezzati da pubblico e critica. E’ famoso per la sua capigliatura e per il ciuffo biondo. Inoltre, si presenta praticamente sempre in tv con gli occhiali da sole.

Il fidanzato Patrick, i figli: vita privata di Cristiano Malgioglio

Malgioglio sarebbe legato sentimentalmente, da più di dieci anni, a Patrick, ragazzo di Dublino che non fa parte del mondo dello spettacolo e che ha 37 anni meno di lui. Tempo fa Malgioglio ha dichiarato di aver avuto un amore platonico per l’attrice Maria Schneider. Per quanto riguarda i figli, ha adottato a distanza tre bambini cubani.

Cristiano Malgioglio da Carlo Conti, sarà uno degli ospiti di Top Dieci

Come detto, Malgioglio sarà uno degli ospiti di Top Dieci. Trasmissione televisiva che va in onda in prima serata su Rai 1. Alla conduzione, Carlo Conti. E’ probabile che durante questo programma parli dei suoi prossimi progetti professionali.