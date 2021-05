Cristiano Malgioglio chi è, età, dove e quando è nato, compagno, malattia, vita privata

Chi è Cristiano Malgioglio. età, dove e quando è nato, compagno, malattia, vita privata. Cristiano Malgioglio infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nato, età e biografia di Cristiano Malgioglio

Giuseppe Cristiano Malgioglio è nato a Ramacca, in provincia di Catania, il 23 aprile del 1945 e ha 76 anni di età. E’ un cantautore, paroliere e personaggio televisivo italiano. Autore di molti testi, realizza alcuni dei brani di maggior successo della musica italiana, apprezzati da pubblico e critica. A metà anni sessanta, diplomato ragioniere, Malgioglio lascia la Sicilia per trasferirsi a Genova dove abita la sorella. Comincia a lavorare presso le Poste dove ha il compito di smistare la corrispondenza. La sua permanenza nella città lo mette in contatto con alcuni cantautori della scuola genovese, come Gino Paoli, Luigi Tenco e Fabrizio De André.

Quest’ultimo lo porta con sé a Milano procurandogli un colloquio presso un’importante casa discografica milanese. Malgioglio racconterà in seguito a Raffaella Carrà, in una puntata di Pronto, Raffaella?, che per “sdebitarsi” con Fabrizio pochi anni dopo gli presentò Dori Ghezzi, sua grande amica nonché una delle prime a interpretare le sue canzoni. Ha scritto per artisti di fama, tra cui: Mina, Marcella Bella, Orietta Berti, Franco Califano, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Amanda Lear, Milva, Mónica Naranjo, Rita Pavone, Patty Pravo, Giuni Russo, Ornella Vanoni, Sylvie Vartan e Iva Zanicchi.

Compagno e vita privata di Cristiano Malgioglio

Per quanto riguarda la sua vita privata, Cristiano Malgioglio e legato sentimentalmente da più di dieci anni al compagno Patrick, ragazzo di Dublino che non fa parte del mondo dello spettacolo e che ha 37 anni meno di lui. Tempo fa Malgioglio ha dichiarato di aver avuto un amore platonico per l’attrice Maria Schneider. Per quanto riguarda i figli, ha adottato a distanza tre bambini cubani. Qui la carriera completa di Cristiano Malgioglio.

Cristiano Malgioglio e la malattia

Il mese scorso a Domenica In Malgioglio ha raccontato di un momento molto delicato e doloroso della sua vita. Qualche anno fa infatti ha scoperto di avere un melanoma e, grazie all’aiuto dei medici, è riuscito a sconfiggerlo e a riprendersi la sua vita. “Avevo una sofferenza dentro di me. Non ho fatto chemio, sono stato preso in tempo. Se avete dei nei fatevi controllare, non si scherza”, ha raccontato.