Cristiano Malgioglio chi è: età, dove e quando è nato, fidanzato nutrizionista turco, figli, vita privata, canzoni famose. Il cantautore e personaggio televisivo è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, il programma condotto su Rai Uno da Serena Bortone.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso, titolo di studio e canzoni famose: la biografia di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è nato il 25 aprile del 1945 a Ramacca, in provincia di Catania. Allo stato attuale ha dunque 77 anni. E’ del segno zodiacale del Toro. E’ alto 165 centimetri. Il suo peso si attesta attorno agli 80 chili circa.

Dopo il diploma si trasferisce a Genova dove lavora alle Poste. In questo periodo ha modo di conoscere alcuni cantautori come Fabrizio De André, Gino Paoli e Luigi Tenco. De André lo porta con sé a Milano procurandogli un colloquio presso un’importante casa discografica milanese. Fa il suo esordio nel 1972 come autore scrivendo Amo per Donatella Moretti.

Dori Ghezzi, la compagna di Fabrizio De Andrè, diventerà sua grande amica. E’ stata lei una delle prime ad interpretare le sue canzoni. Oltre alla Moretti e alla Ghezzi, Malgioglio ha scritto poi per artisti di fama, tra cui: Mina, Marcella Bella, Orietta Berti, Franco Califano, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Loretta Goggi, Amanda Lear, Milva, Mónica Naranjo, Rita Pavone, Patty Pravo, Giuni Russo, Ornella Vanoni, Sylvie Vartan e Iva Zanicchi.

Il fidanzato nutrizionista turco, figli, Instagram e dove vive: la vita privata di Cristiano Malgioglio

Malgioglio ha avuto una relazione, lunga più di 10 anni, con un 35enne di Dublino. La storia è finita nel 2020. Si è legato poi ad un altro uomo, un nutrizionista 38enne turco. Nel 2021 dichiara: “La mia storia d’amore con il mio fidanzato turco è finita. Non si può vivere solo di videochiamate, mi ero rotto le palle. Parlavamo a gesti”. Tuttavia non è chiaro se la storia tra i due sia realmente conclusa.

Per chi si chiedesse se ha figli, ha adottato a distanza tre bambini cubani. Malgioglio vive a Milano. La sua casa ha piccoli archi di cartongesso, un parquet, tanti quadri e moltissime piante.

Profilo ufficiale Instagram: cristianomalgioglioreal A proposito della sua omosessualità, Malgioglio non si è mai sbilanciato apertamente. Quando nel 2015 il settimanale “Chi” gli fece notare di non aver mai fatto coming out, lui rispose: “Ma la gente mica ha il cotone sugli occhi, eddai”. In una intervista a Verissimo, Malgioglio disse poi a Silvia Toffanin di essersi innamorato di Maria Schneider, l’attrice di Ultimo tango a Parigi con Marlon Brando. “Non l’ho mai detto, ma probabilmente sarebbe stata la donna della mia vita. Forse è stato un amore platonico. Ogni volta che ci vedevamo io tremavo sempre”.

Cristiano Malgioglio e la malattia

Qualche mese fa, durante una intervista a Domenica In, Malgioglio ha raccontato di un momento molto delicato e doloroso della sua vita. Qualche anno fa infatti ha scoperto di avere un melanoma e, grazie all’aiuto dei medici, è riuscito a sconfiggerlo e a riprendersi la sua vita. “Avevo una sofferenza dentro di me. Non ho fatto chemio, sono stato preso in tempo. Se avete dei nei fatevi controllare, non si scherza”, ha raccontato.