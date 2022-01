Cristiano Malgioglio chi è, età, quanti anni ha, dove e quando è nato, compagno, figli, vita privata, Instagram. Tutti conoscono il personaggio pubblico Malgioglio: il cantante, il paroliere, il conduttore e opininionista televisivo. Ma quanti conoscono davvero la sua vita privata?

Dove e quando è nato, età, quanti anni ha, biografia di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è nato il 25 aprile del 1945 a Ramacca, in provincia di Catania. Allo stato attuale ha dunque 76 anni. E’ alto 165 cm. Dopo il diploma si trasferisce a Genova dove lavora alle Poste.

In questo periodo ha modo di conoscere alcuni cantautori come Fabrizio De André, Gino Paoli e Luigi Tenco. De André lo porta con sé a Milano procurandogli un colloquio presso un’importante casa discografica milanese. Fa il suo esordio nel 1972 come autore scrivendo Amo per Donatella Moretti.

Compagno, figli, Instagram: la vita privata di Cristiano Malgioglio

Malgioglio ha avuto una relazione, lunga più di 10 anni, con un 35enne di Dublino. La storia è finita nel 2020. Si lega poi ad un altro uomo, un nutrizionista 38enne turco. Nel 2021 dichiara: “La mia storia d’amore con il mio fidanzato turco è finita. Non si può vivere solo di videochiamate, mi ero rotto le palle. Parlavamo a gesti”.

Per chi si chiedesse se ha figli, ha adottato a distanza tre bambini cubani. Malgioglio vive a Milano. Profilo ufficiale Instagram: cristianomalgioglioreal.

Cristiano Malgioglio e la malattia

Qualche mese fa, durante una intervista a Domenica In, Malgioglio ha raccontato di un momento molto delicato e doloroso della sua vita. Qualche anno fa infatti ha scoperto di avere un melanoma e, grazie all’aiuto dei medici, è riuscito a sconfiggerlo e a riprendersi la sua vita. “Avevo una sofferenza dentro di me. Non ho fatto chemio, sono stato preso in tempo. Se avete dei nei fatevi controllare, non si scherza”, ha raccontato.