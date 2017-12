ROMA – Riuscite a immaginare Cristiano Malgioglio che in Corea del Nord si esibisce per Kim Jong-un? Il cantante ha rivelato nell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show di essere stato invitato in Corea del nord per dei concerti, ma di aver rifiutato di andare. “Come faccio a cantare gelato al cioccolato da quello?”, ha detto Malgioglio spiegando il perché del rifiuto.

A riportare l’indiscrezione del cantautore, che è stato tra i protagonisti della casa del Grande Fratello Vip, è il sito Tgcom24 che scrive come Malgioglio abbia scherzato sull’invito di Kim Jong un e spiega il motivo per cui l’ha gentilmente rifiutato: