ROMA – Maurizio Battista lascia la Casa del Grande Fratello perché sente nostalgia della famiglia e al suo posto arriva Cristiano Malgioglio. “Da stasera sarò uno di voi”, dice il cantante subito dopo il suo arrivo, inaspettato, nella Casa di Cinecittà. “Che meraviglia, non siete contenti di vedermi?”, dice agli altri concorrenti.

Malgioglio, dopo aver scherzato, criticato e baciato i presenti, comunica che resterà qualche giorno con tutti loro. Poi si rivolge a Cattaneo e gli dice: “Cerca di non imitarmi, cerca di essere Ivan Cattaneo”. Ivan risponde così: “Io non ti posso imitare. Tu sei un cartone animato, io sono un uomo”. Cristiano risponde a Cattaneo dicendogli che “si veste come fosse negli anni ‘70”.

A rischio eliminazione sono Eleonora, Ivan e Enrico Silvestrin. Proprio quest’ultimo, viene invitato da Ilary ad andare nella stanza dei led. Qui, il vj si commuove ripensando alle parole spese in settimana per la compagna Federica, con la quale sembra essere in crisi. Poi ammette: “Forse in crisi ero io”, dice in lacrime. A questo punto la compagna di Silvestrin entra a sorpresa e i due si baciano e abbracciano. Signorini augura alla coppia “una lunghissima vita insieme”.

Arriva però il verdetto finale del televoto che è decisamente sfavorevole per il vl, che viene eliminato con il 39% di voti. Ivan si ferma al 34%, Eleonora invece al 27%.