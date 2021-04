Cristiano Malgioglio: età, canzoni, fidanzato, altezza del cantante ospite a Name That Tune (Foto Ansa)

Cristiano Malgioglio: età, canzoni, fidanzato, altezza. Tutte le curiosità sul cantautore e paroliere più eccentrico del panorama musicale italiano. Questa sera, mercoledì 21 aprile, lo vedremo a Name That Tune – Indovina La Canzone, la gara musicale tra vip condotta da Enrico Papi su Tv8.

Nella terza puntata, la squadra imbattuta delle donne, composta da Orietta Berti, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e Antonella Elia, dovrà difendere il titolo dal team degli uomini con Riki, Cristiano Malgioglio, Tullio Solenghi e Federico Fashion Style.

Malgioglio, in coppia con Tullio Solenghi, vestirà i panni del duo Colapesce e Dimartino: canteranno il tormentone sanremese Musica Leggerissima.

Cristiano Malgioglio: età, vero nome, altezza

Giuseppe Cristiano Malgioglio, conosciuto semplicemente come Cristiano Malgioglio, nasce il 23 aprile del 1945, sotto il segno zodiacale del Toro, a Ramacca in Sicilia. E’ alto 165 cm e ha 76 anni.

Dopo il diploma di Ragioneria, Malgioglio lascia la Sicilia per trasferirsi a Genova dove abita la sorella, e inizia a lavorare alle Poste dove ha il compito di smistare la corrispondenza.

Nel capoluogo ligure entra in contatto con alcuni cantautori della cosiddetta scuola genovese, come Gino Paoli, Luigi Tenco e Fabrizio De André. Quest’ultimo lo porta con sé a Milano procurandogli un colloquio presso un’importante casa discografica.

In una intervista con Raffaella Carrà, Maglioglio ha raccontato che per sdebitarsi con De André, alcuni anni dopo gli presentò Dori Ghezzi.

Cristiano Maglioglio, carriera

Cantautore, paroliere e personaggio televisivo italiano, Malgioglio è autore di molti dei testi di maggior successo della musica italiana. Ha scritto per artisti di grande fama come Mina, Marcella Bella, Orietta Berti, Franco Califano, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Amanda Lear, Milva, Mónica Naranjo, Rita Pavone, Patty Pravo, Giuni Russo, Ornella Vanoni, Sylvie Vartan, Iva Zanicchi e molti altri.

Il suo primo successo, come paroliere, è legato al nome di Donatella Moretti con Amo. Due anni dopo il trionfo a Sanremo con Ciao Cara come stai? cantata da Iva Zanicchi. Malgioglio è autore anche di “L’importante è finire”, di Mina.

Nella seconda metà degli anni ’80 uno dei suoi più grandi successi: Sbucciami.

Negli ultimi anni oltre che per la sua musica, si è fatto conoscere per la sua personalità esuberante come ospite in salotti televisivi e reality show come il Grande Fratello Vip.

Cristiano Malgioglio: compagno, vita privata

A maggio 2020 Malgioglio ha rivelato in una intervista di aver chiuso la sua storia con lo storico compagno, un 35enne di Dublino.

Il nuovo fidanzato sarebbe un 38enne turco, nutrizionista che gestisce assieme al fratello, una palestra che si trova nel cuore di Istanbul.

Malgioglio ha specificato che il ragazzo non sapeva della sua notorietà in Italia. A causa del Covid però, da circa 8 mesi non si vedono. Il 38enne si sarebbe anche ammalato e ha trascorso due mesi in ospedale, ma ora è guarito.