ROMA – Cristiano Malgioglio dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip potrebbe a breve tornare in televisione, ma con Netflix. Il cantante e paroliere sarebbe in trattative per una parte proprio nella quarta stagione della serie Narcos e secondo il settimanale Spy a breve volerà a Los Angeles per partecipare ad un casting e conoscere il regista e i produttori.

Il sito Today riporta l’indiscrezione arrivata da Spy e scrive che Cristiano Malgioglio ha catturato non solo l’attenzione degli italiani dopo aver partecipato al reality nella casa del Grande Fratello Vip ma anche gli Stati Uniti: