ROMA – Non vedremo Cristiano Malgioglio recitare in Narcos 4 per Netflix. Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip erano circolate in rete le voci di un possibile ruolo come attore per Cristiano proprio nella celebre serie, ma non si trattava altro che di una fake news.

Il sito del Mattino rilancia la notizia condivisa da Davide Maggio sul suo blog e definita la prima bufala televisiva del 2018, quella che vede Malgioglio in trattativa per un ruolo in Narcos 4 per Netflix: