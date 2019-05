ROMA – “Grazie a una mappatura dei nei ho scoperto di avere un melanoma e oggi sono salvo”. Cristiano Malgioglio ha raccontato il suo dramma per la prima volta a “Myr-Salute, Estetica, Benessere”, un programma di La5, dedicato alla salute, all’estetica e al benessere.

“Io pregherei tutti quelli che hanno dei nei ma che non ci fanno caso, di farsi la mappatura dei nei – ha detto l’opinionista – Io me la sono cavata, ma potevo non accorgermene in tempo, sono stato molto fortunato. Per favore andate a farvi la mappatura. Questa è una testimonianza molto importante che non avevo mai fatto prima, ma mi sentivo di farla perché con questa mia dichiarazione posso salvare tantissime vite, come tu, professor Mercuri, hai salvato la mia”. (fonte TGCOM24)