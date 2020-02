ROMA – In prima fila all’Ariston per seguire la sua compagna Georgina Rodriguez, anche Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus. Il campione, inquadrato dalle telecamere, era visibilmente emozionato per il grande esordio della sua compagna. Quando Amadeus ha chiesto a Georgina qualcosa sul suo compagno, lei ha risposto col sorriso sulle labbra: “Io non lo conosco Amadeus, non so se è quello che dici tu”.

Stando a quanto riferito da Dagospia, Cristiano Ronaldo avrebbe prenotato un intero ristorante in Riviera per sé e la compagna Georgina Rodriguez. Chiaramente, è già scattata la caccia al locale giusto: molti indizi conducono al “Miramare”, ma la scelta potrebbe essere ricaduta anche sul “Gilda”, sul “Flipper” o sul “Pignese”. La telefonata sarebbe già arrivata da parte dell’entourage del portoghese, con annessa richiesta di riservatezza, per chiari motivi di ordine pubblico.

Sanremo 2020, mistero sul cachet di Georgina

In questi giorni si è parlato molto sugli organi di informazione del compenso che sarebbe stato riconosciuto a Georgina, indiscrezioni parlano di 140mila euro. Questa mattina la domanda a tal proposito è stata fatta in conferenza stampa ma, come è prassi Rai, nessuna risposta sui compensi agli ospiti. Il direttore di Rai1, Stefano Colettta, ha solo detto che, per Georgina come per tutti gli altri, compreso Roberto Benigni che stasera sarà sul palco per parlare di amore, i compensi riconosciuti dopo trattativa “sono congrui”. (fonte AGI)