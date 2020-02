ROMA – Cristiano Ronaldo ha regalato la maglia della Juventus ad Amadeus. Il campione bianconero, in prima fila all’Ariston, è stato chiamato in causa dallo stesso conduttore di Sanremo che gli ha consegnato il gagliardetto double face, da un lato la Juve e dall’altro l’Inter, che gli aveva consegnato Georgina Rodriguez.

Amadeus però non si aspettava di vedersi recapitare improvvisamente una maglia della Juventus direttamente dal calciatore. “Si scherza, ci sono campioni come lui che sono di tutti i tifosi che amano il calcio” ha sottolineato il conduttore, noto tifoso dell’Inter, ringraziando così il portoghese. Amadeus poi ha “affidato” la maglia a suo figlio, che si chiama José in onore di Mourinho che dieci anni fa portò l’Inter sul tetto d’Europa e del mondo.