Cristina Bowerman chi è, età, marito, figli, vita privata, stella Michelin, ristorante, carriera e biografia

Chi è Cristina Bowerman: età, marito, figli, vita privata, stella Michelin, ristorante, carriera e biografia della chef stellata stasera, 25 maggio, ospite a CartaBianca su Rai 3.

Dove è nata, età, biografia di Cristina Bowerman

Cristina Bowerman è nata il 5 ottobre 1966 (età 54 anni), a Cerignola, in provincia di Foggia. La sua passione per il mondo della cucina arriva dopo aver studiato lingue straniere e legge e lavorato come graphic designer. Successivamente si laurea all’Università del Texas, Le Cordon Bleu, e una volta ritornata in Italia inizia a lavorare come chef.

La sua specialità è la gastronomia molecolare e negli anni si è andata a specializzare in questo settore. Al suo ritorno nel Bel Paese ha iniziato a lavorare presso il Glass Hosteria di Roma, dove è possibile apprezzare tutti i suoi buonissimi piatti. Grazie alla vincita della stella Michelin, la Bowerman ha aperto altri ristoranti come ad esempio Romeo Chef & Bake e Giulietta Pizzeria a Testaccio.

La carriera di Cristina Bowerman

Il mondo della cucina l’ha sempre accompagnata lungo la sua vita. Prima però ha deciso di laurearsi in Giurisprudenza e continuare questi studi a San Francisco. Nella città statunitense la sua passione per il cibo si fa sempre più forte tanto che decide di conseguire la laurea in Culinary Arts nell’Università di Austin. La sua cucina, dopo essersi trasferita a Roma, è un mix di esperienze, viaggi, formazione e studi. I suoi ristoranti nel mondo culinario sono molto apprezzati, tanto che nel 2010 mentre lavora al Glass Hosteria si guadagna una stella Michelin.

Nel 2014 è stato pubblicato il suo primo libro intitolato: Da Cerignola a San Francisco e ritorno, in cui la Bowerman racconta la sua esperienza di vita dalle sue origini pugliesi fino alla conquista della California

Marito, figli: vita privata di Cristina Bowerman

La chef è sposata con Fabio Spada, proprietario del ristorante Chef Hosteria. Il loro primo incontro è stato del tutto professionale. Successivamente tra i due è scoppiato l’amore che li ha portati all’altare. La coppia ha un figlio, Luca, nato nel 2008.