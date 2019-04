Cristina Buccino fatta fuori dalla tv? La sua verità su Instagram

ROMA – Cristina Buccino non si vede in tv da diverso tempo. La showgirl non è stata dimenticata, ma, quella di non voler più comparire sul piccolo schermo, è stata una sua scelta. La Buccino lo ha spiegato sui social: “Mi scrivete di continuo perché non sia in tv o cosa è successo – ha spiegato nelle sue Instagram stories – Mi piace essere trasparente anche se spesso questo può farmi sembrare impopolare o addirittura inimicarmi qualcuno. Mi piace pensare che la televisione sia stato uno strumento importantissimo per tutti perché mi ha dato informazioni e intrattenimento per tanto tempo, ma è evidente a tutti che questo tempo sia finito”.

La showgirl, su Instagram, si sente più libera di essere se stessa ed è questa la sua nuova “vetrina”: “Bisogna essere sinceri con i propri fan/follower e quando mi propongono un invito, una conduzione o una partecipazione a un programma o, peggio ancora, un reality, OGGI DICO NO – ha fatto sapere – Il mio reality è questo profilo Instagram e chi vuole sa dove trovarmi. Chi monetizza svendendosi non può certo essere un punto di riferimento”. (fonte INSTAGRAM)