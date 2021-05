Cristina D’Avena chi è, età, altezza, marito Massimo Palma, figli, vita privata, Name That Tune – Indovina la canzone (Name That Tune), vero nome, biografia e carriera (foto Instagram)

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Cristina D’Avena

La cantante è nata il 6 luglio 1964 (età 56 anni) a Bologna. E’ alta 160 cm, non abbiamo invece informazioni sul peso. Ma comunque è ancora in grande forma fisica. Il suo non è un nome d’arte, va in scena con il suo vero nome. La D’Avena è una cantante, attrice, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana, interprete di sigle di cartoni animati.

Il marito Massimo Palma, i figli: vita privata di Cristina D’Avena

La cantante è molto riservata sulla sua vita privata ma è sposata da molti anni con Massimo Palma. Non ha figli. Per il resto non sappiamo nient’altro sulla sua vita privata perché preferisce soprattutto parlare della sua arte. Quindi parla spesso dei suoi progetti artistici, mai di gossip.

Cristina D’Avena è una delle star di Name That Tune – Indovina la canzone (Name That Tune)

Name That Tune – Indovina la canzone è un game show televisivo italiano, prodotto da Banijay e basato sull’omonimo format statunitense, in onda dal 15 settembre 2020 su TV8 in prima serata con la conduzione di Enrico Papi. Come spiegato in precedenza, la D’Avena è una delle star di questa trasmissione tv.