Cristina D’Avena chi è, età, altezza, peso, marito, figli, padre, madre, Instagram, laurea, vita privata. Famosa soprattutto per essere stata la cantante delle sigle dei cartoni animati negli anni Ottanta e Novanta, oggi Cristina D’Avena è un personaggio che travalica il mondo dei bambini. Andiamo a scoprire la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, vero nome, la biografia di Cristina D’Avena

La cantante è nata il 6 luglio 1964 a Bologna. Allo stato attuale ha dunque 57 anni. E’ del segno zodiacale del Cancro. E’ alta 160 centimetri. Il suo peso forma si attesta attorno ai 50 chili circa. Il suo non è un nome d’arte, come qualcuno pensava, ma va da sempre in scena con il suo vero nome.

Esordisce all’età di 3 anni e mezzo cantando Il valzer del moscerino allo Zecchino d’Oro 1968; il brano si aggiudica il terzo posto. Dopo l’esperienza allo Zecchino d’Oro, rimane all’Antoniano come componente del Piccolo Coro fino al 1976, ma continuerà a frequentarlo per altri 5 anni accompagnando la sorella Clarissa, nata 10 anni dopo di lei e anche lei diventata nel frattempo componente del coro, partecipando come concorrente nel 1978 con E l’arca navigava.

Marito, Massimo Palma, figli, Instagram, la vita privata di Cristina D’Avena

La cantante è molto riservata sulla sua vita privata ma è fidanzata da molti anni con Massimo Palma. Anche lui lavora nel mondo dei cartoni animati, soprattutto come doppiatore. Non hanno figli.

Come tutti i personaggi della sua fama, anche Cristina ha un profilo ufficiale su Instagram.

Madre, padre, sorella, la famiglia di Cristina D’Avena

Suo padre Alfredo è un medico pugliese originario di Apricena (Foggia). Sua madre Ornella è marchigiana originaria di Jesi. Cristina ha anche una sorella, Clarissa, nata nel 1974, che le fa da addetta stampa e la segue ovunque per i suoi impegni profesionali.

La laurea di Cristina D’Avena

Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Bologna ha però preferito concentrarsi sull’attività di cantante, che aveva cominciato già a dare i primi frutti.