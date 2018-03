ROMA – Cristina Ich è la bellissima concorrente che infiamma la nuova edizione di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. La sosia di Angelina Jolie danza in coppia con Luca Favilla, ma ogni spettatore farebbe difficoltà a resisterle. E anche il suo insegnante durante la spiegazione dei passi fa fatica a mantenere la concentrazione, secondo il sito Dagospia.

Una edizione di Ballando con le stelle che, per Dagospia, è “a luci rosse”. Complice la presenza della bellissima modella, che ha posato in passato per servizi fotografici senza veli, e che ha subito catturato l’attenzione di tutti:

“Nelle foto pubblicate da Novella2000, Cristina Ich, concorrente di Ballando con le stelle, infiamma gli ormoni. Proprio la modella romena potrebbe essere una delle protagoniste del “gioco delle coppie” di Ballando. Cristina Ich e Luca Favilla, Massimiliano Morra e Sara Di Vaira, Francisco Pocella e Anastasia Kuzmina sono tre coppie in gara in questa edizione del dance-show, e pare che la loro intesa non si limiti solo alla pista da ballo. La Ich, sosia di Angelina Jolie, ha tanti argomenti per far perdere la testa ad un uomo. Ha anche posato nuda in alcuni servizi fotografici. Per Favilla è difficile mantenere la concentrazione ed insegnarle i passi. Sara Di Vaira, anche se insegnante severa, riesce a stabilire una connessione profonda con i suoi partner”.