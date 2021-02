Cristina Parodi chi è, età, marito, vita privata: Cristina Parodi ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è Cristina Parodi, l’ ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione che va in onda dalle 14 circa su Rai Uno e che viene condotta con successo da Serena Bortone.

Cristina Parodi chi è: età, marito, figli, vita privata

La Parodi è una giornalista e conduttrice televisiva. Nasce ad Alessandria in Piemonte il 3 novembre del 1964 sotto al segno dello Scorpione ed esordisce negli anni Ottanta in piccole emittenti locali, per poi passare a Mediaset per condurre prima Verissimo poi il Tg5.

Al suo fianco volti storici del giornalismo italiano: Enrico Mentan,Clemente J. Mimun, Lamberto Sposini, Cesara Buonamici ed Emilio Carelli.

Nel 2012 lascia Mediaset per passare prima a La7 e poi in Rai dal 2014. Qui conduce due programmi storici come La Vita in Diretta e Domenica In.

Nel 2013 viene chiamata a condurre insieme a Fabio Fazio e la sorella Benedetta il Festival di Sanremo.

Dal 1995 è sposata con l’ex direttore di Canale 5 e Italia 1, nonché fondatore della casa di produzione Magnolia, Giorgio Gori oggi sindaco di Bergamo in quota Pd.

Cristina ha tre figli: la più grande è Benedetta, nata a Bergamo il 24 giugno 1996 sotto il segno zodiacale del Cancro. Gli atri due sono Alessandro ed Angelica.

Benedetta, in passato ha sfilato prima di dedicarsi agli studi e laurearsi in Scienze Gastronomiche. Di lei, mamma Cristina ha detto: “È quella più affascinante, se vogliamo, ma anche la più fragile e sensibile“.

Cristina Parodi, la sorella Benedetta

Cristina Parodi è la sorella maggiore di Benedetta, anche lei giornalista e conduttrice televisiva, nota al grande pubblico per i suoi programmi di cucina.