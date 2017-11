ROMA – Domenica In non viene sospesa, come si è vociferato nelle ultime settimane. Il programma, condotto quest’anno da Cristina e Benedetta Parodi, si prende una pausa domenica 26 novembre per lasciare spazio su Rai al Gran Premio di Formula 1.

A smentire i rumors, in un’intervista all’Huffington Post, è stata Cristina Parodi: “Domenica In non viene mica sospesa! La verità l’ha detta la Rai rettificando una notizia completamente sbagliata. Ci fermeremo una sola domenica per il Gran Premio. Si trattava di un’interruzione programmata da tempo”.

Le numerose critiche che sta ricevendo non sembrano toccarla più di tanto: “Le critiche costruttive ovviamente sono sempre ben accette – spiega la giornalista – io rispetto sempre il parere di tutti e grazie al cielo la maggior parte della gente apprezza quello che faccio. Il fatto che questa attenzione sia esplosa in corrispondenza con il mio più importante impegno di lavoro mi suggerisce una risposta, ma di più non mi interessa sapere. Io cerco di fare il mio lavoro e di farlo bene. Per evitare problemi sono meno presente sul web, ma non mi pesa: posso benissimo stare anche senza. La mia domenica è caratterizzata da informazione e intrattenimento. Per fare una televisione non aggressiva e volgare ci vuole tempo”.