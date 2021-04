Cristina Parodi: i figli Alessandro e Benedetta Gori, il marito Giorgio Gori, la sorella Benedetta Parodi, età, altezza...

Cristina Parodi, sorella di Benedetta Parodi e moglie di Giorgio Gori, è tra gli ospiti di Canzone Segreta nell’ultima puntata di questa sera, martedì 20 aprile.

Chi è Cristina Parodi: ex tennista e giornalista

Nata ad Alessandria il 3 novembre del 1964, sotto il segno dello scorpione, alta 1,71 cm, Cristina Parodi, 56 anni, è giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice.

Dopo una laurea in Lettere e una carriera agonistica come tennista, ha debuttato in televisione negli anni Ottanta, prima in emittenti locali e poi passando a Mediaset nel 1990. Ha lavorato a Calciomania e poi a Pressing.

Nel 1992, insieme ai colleghi e Enrico Mentana, Clemente Mimun, Lamberto Sposini e Cesara Buonamici, ha lanciato il Tg5, abbandonandolo nel 1996 per andare a condurre Verissimo, lasciato solo nel 2005 per tornare al Tg5 come conduttrice.

Negli anni Duemila ha partecipato a diversi programmi Rai, fino alla conduzione di Domenica In insieme alla sorella, Benedetta Parodi, nella stagione 2017-2018.

Cristina Parodi: il marito Giorgio Gori, i figli Alessandro, Angelica e Benedetta Gori

Cristina Parodi è sposata dal 1995 con Giorgio Gori, produttore televisivo e attuale sindaco di Bergamo. I due hanno tre figli: Benedetta Gori (nata nel 1996), Alessandro Gori (nato nel 1997) e Angelica Gori (nata nel 2001).

La loro relazione non sarebbe sempre stata rose e fiori: secondo il gossip, nel 2004 sarebbero venuti fuori alcuni sms tra Giorgio Gori e Simona Ventura. La coppia Ventura-Bettarini scoppiò, quella Parodi-Gori resistette.

Nota anche la sorella di Cristina Parodi, la conduttrice televisiva, specializzata in programmi di cucina, Benedetta Parodi.