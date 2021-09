Cristina Pellegrino chi è: marito, figli, vita privata, età, peso, altezza, Chiamami ancora amore e carriera dell’attrice. La Pellegrino sarà una delle ospiti della puntata odierna di Propaganda Live. Trasmissione televisiva che va in onda, in prima serata, su La7. Alla conduzione, Diego Bianchi ‘Zoro’.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Cristina Pellegrino

Cristina Pellegrino è nata a Roma nel 1971. Ha 50 anni ed è alta 167 cm per un peso forma di circa 50 kg. E’ un’attrice di successo, di recente l’abbiamo ammirata in Chiamami ancora amore.

Marito, figli, la vita privata di Cristina Pellegrino

Abbiamo molte informazioni sulla carriera professionale di Cristina Pellegrino e la apprezziamo per le sue doti di recitazione ma non sappiamo praticamente nulla della sua vita privata perché è molto riservata. Quindi non sappiamo nulla sul marito e sui figli.

La carriera di Cristina Pellegrino

La Pellegrino è un’attrice stimata sia dagli appassionati di teatro, che di cinema. Di recente l’abbiamo ammirata in Chiamami ancora amore ma in passato ha preso parte a pellicole di successo come: Nessuno mi può giudicare, Il vegetale, La meglio gioventù, La lettera ed E ora comincia il film.

L’attrice ha preso parte anche ai seguenti programmi tv: Linea Verticale, “456”, Propaganda Live e Né con te né senza di te.