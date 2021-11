Cristina Penco chi è, età, vita privata, studi, giornalista, libri, carriera e biografia

Chi è Cristina Penco: età, vita privata, studi, giornalista, libri, carriera e biografia dell’autrice oggi ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto, in onda su Rai2.

Dove è nata, età e biografia di Cristina Penco

Cristina Penco è nata nel 1980 a Genova (età 41 anni), e si è laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Bologna. Dal 2006 vive a Milano. Giornalista professionista dal 2009, attualmente collabora come freelance con testate nazionali come Lei Style e Vero, spaziando dal mondo delle celebrities all’intrattenimento, fino a costume e società. Ha lavorato nella redazione televisiva di Detto Fatto di Raidue. Si è occupata anche di imprenditoria, management e leadership. Negli ultimi anni si è appassionata sempre di più alla storia e alle vicende delle famiglie reali europee, in particolare a quella inglese. Per Diarkos ha pubblicato: Meghan Markle. Una duchessa ribelle (2019) e La saga dei Windsor (2020).

Vita privata di Cristina Penco

Sulla sua vita privata si conosce poco e nulla. Non dovrebbe avere figli. Ha un profilo Twitter seguito da 189 follower e uno Instagram da 400.