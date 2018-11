Cska Mosca Roma streaming e in diretta tv, dove vederla. Cska Mosca e Roma si sfideranno mercoledì 7 novembre alle ore 18:55 per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League. La gara Cska Mosca – Roma, Gruppo G, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport. Si potrà assistere anche al live streaming di Cska Mosca – Roma, solo per gli abbonati Sky, su SkyGo, che consente di vedere i programmi su pc e dispositivi mobili come tablet e smartphone.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Precedenti

Sono cinque gli incroci tra Roma e Cska Mosca. La prima volta fu nel settembre del 1991, nell’andata del primo turno di Coppa delle Coppe. La Roma vinse a Mosca per 2-1, grazie all’autogol di Kolesnikov e al gol di Rizzitelli. Nel ritorno, giocato all’Olimpico, i russi vinsero 1-0 ma a passare fu la squadra capitolina. Quattro stagioni fa un altro incrocio, nella fase a gironi della Champions League stagione 2014-2015. La Roma vinse con un netto 5-1 in casa (doppietta di Gervinho, Iturbe, Maicon e autogol di Ignashevich) e pareggiò in Russia per 1-1 (gol di Totti). Due settimane fa la Roma si è imposta con un netto 3-0 allo Stadio Olimpico firmato da Dzeko, doppietta, e Under.

Il calendario della Roma in Champions League 2018 2019

Prima giornata, Mercoledì 19 settembre ore 21.00 – Real Madrid-Roma 3-0;

Seconda giornata, Martedì 2 ottobre ore 21.00 – Roma-Viktoria Plzen 5-0;

Terza giornata, Martedì 23 ottobre ore 21.00 – Roma-CSKA Mosca 3-0;

Quarta giornata, Mercoledì 7 novembre ore 18.55 – CSKA Mosca-Roma;

Quinta giornata, Martedì 27 novembre ore 21.00 – Roma-Real Madrid;

Sesta giornata – Mercoledì 12 dicembre ore 18.55 – Viktoria Plzen-Roma.