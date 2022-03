Cucine da incubo, la nuova stagione del programma di Cannavacciuolo: quando andrà in onda, episodi

Domenica 3 aprile andrà in onda la prima puntata di Cucine da incubo. Il programma di Antonino Cannavacciuolo si potrà vedere su Sky Uno e su Now. Il primo episodio sarà in anteprima – sempre su Sky Uno e NOW – giovedì alle 20.

Le parole dello chef

“Non è a cuor leggero che si apre un ristorante, e lo si gestisce, certamente non è saper cucinare per dieci amici a cena. Miracoli non ne faccio, io do i consigli – ha spiegato lo chef – cerco di portare il ristorante alla voglia di fare all’entusiasmo, cerco di rimetterli in pista poi se sei intelligente a capire, bene , sennò cambia mestiere. Se ha una tradizione di tipo familiare, se il padre accetta i cambiamenti va avanti”. Infatti l’errore più comune è quello di cadere sulla gestione, sulle portate, sulla conservazione dei cibi. Per Cannavacciuolo – amatissimo Chef da cinque stelle Michelin e dalle grandi capacità imprenditoriali, un nuovo impegno dopo Masterchef Italia: “Ho appena firmato il contratto per altri due anni” dice (mettendo a tacere i rumors che parlavano di una sua possibile uscita), che lo vede alle prese con missioni impossibili. Fa un esempio: “Se io oggi sbaglio e metto un po’ di sale in più risulta che Cannavacciuolo non più in grado”.

Le nuove puntate

In ogni episodio di Cucine da Incubo, prodotto da Endemol Shine Italy per Sky Chef Cannavacciuolo arriverà nel locale per provare in prima persona il menù e valutare cibo e servizio e, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù. “Io non ho la bacchetta magica ma proverò a dare i miei consigli. Certo anche io amavo giocare a pallone, ma non pensavo di scendere in campo con Maradona. O chi fa il giardiniere non si improvvisa piastrellista. Detto questo anche io di errori in gioventù ne ho fatti, ma non li ho ripetuti, anzi, mi sono serviti a migliorarmi”. Il locale sarà sottoposto a un make over una ristrutturazione da compiere in tempi record. Nel corso delle 6 puntate Chef Cannavacciuolo girerà l’Italia: dal Salento alla provincia di Viterbo, quindi sarà alle porte di Bologna, nella parte settentrionale della Calabria e infine a Roma.