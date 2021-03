I Cugini di Campagna imitano i Maneskin e cantano la canzone “Zitti e buoni” durante Oggi è un altro giorno. Oggi abbiamo potuto ammirare “l’anima rock” dei Cugini di Campagna. Infatti il gruppo musicale ha regalato una performance a sorpresa durante Oggi è un altro giorno.

Il gruppo musicale romano era tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Trasmissione televisiva che viene condotta da Serena Bortone su Rai 1, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:00.

I Cugini di Campagna rendono omaggio ai Maneskin cantando il loro “Zitti e buoni”

I Cugini non hanno parlato solamente della loro carriera e dei loro prossimi progetti professionali, hanno anche voluto omaggiare i Maneskin, freschi vincitori al Festival di Sanremo 2021. Non solo, come da tradizione, i Maneskin dovranno anche rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021.

Per farlo, i Cugini hanno dovuto snaturarsi un po’ perché loro sono principalmente un gruppo musicale pop. Mentre “Zitti e buoni” dei Maneskin è decisamente un pezzo rock. Ad ogni modo, la loro performance è piaciuta praticamente a tutti e può essere ascoltata sulla pagina Twitter di Oggi è un altro giorno (@altrogiornorai1).

Cugini di Campagna chi sono: nomi componenti, età del gruppo musicale ospite di Oggi è un altro giorno

Nomi e componenti dei Cugini di Campagna.

Ivano Michetti – Chitarra · Dal 1970. Nick Luciani – Voce · Dal 1994. Silvano Michetti – Batteria · Dal 1970 Tiziano Leonardi – Pianoforte · Dal 2012 Flavio Paulin – Chitarra · 1970 – 1977 Marco Occhetti – Voce · 1986 – 1990 Giorgio Brandi – Strumento a tastiera · 1973 – 1996 Luca Storelli – Pianoforte · 1997 – 2011 Gianni Fiori – Strumento a tastiera · 1970 – 1972