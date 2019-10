ROMA – “A volte mi imbarazzo a leggere gli insulti sul web, perché sono davvero cose assurde”. Così Francesca De André a Pomeriggio 5 affronta il tema del cyberbullismo. In un video mandato in onda da Barbara D’Urso vengono riproposti alcuni dei commenti negativi ricevuti dalla ex gieffina sui social. Parole alle quali la nipote di De André non ha mai risposto, salvo intervenire oggi nel salotto di Canale 5 per dire la sua.

Negli ultimi mesi la figlia Cristiano De André è stata protagonista di vicende chiacchierate: dal tradimento del fidanzato Giorgio, al flirt con Gennaro Lillio fino al ritorno di fiamma con l’ex. Sul web in tanti l’hanno attaccata, talvolta con insulti pesanti. Tra i tanti c’è chi l’accusa di avere “degli atteggiamenti di mer*a ..direi da infame …anche se sei donna …sei infame”. E ancora “Sei una strega cattiva!”

“Ci sono persone di una cattiveria che va oltre ogni limite – ha detto Francesca in tv – Ti insultano perché magari sei stata un po’ colorita in una discussione, poi però fanno lo stesso”. Barbara D’urso le fa notare che sono cose che nel mondo dello spettacolo capitano a tutti. “Io ad esempio non li leggo affatto, talvolta me li segnalano gli altri”, confessa.

Fonte: Pomeriggio 5