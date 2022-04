Dalila Di Lazzaro chi è: dove e quando è nata, malattia, la morte del figlio, compagno, vita privata, amanti, carriera. L’attrice è ospite a Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai Uno a partire dalle ore 14 condotto da Serena Bortone.

Dove e quando è nata, altezza e peso: la biografia di Dalila Di Lazzaro

Dalila Di Lazzaro è nata a Udine il 29 gennaio 1953. Allo stato attuale ha 69 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario. E’ alta circa 180 centimentri e il suo peso forma è di circa 67 kg. Ha capelli biondi e occhi celesti. Quando era modella, le sue misure erano le seguenti: 81-65-91.

Chi è Dalila Di Lazzaro? Molti la ricorderanno per la carriera di attrice, e per essere stato un volto noto anche della tv. Ma, di pari passo, con gli anni è diventata simbolo della battaglia per l’adozione da parte dei genitori single.

La morte del figlio Christian

Dalila Di Lazzaro diventa mamma a soli 16 anni: il 5 aprile 1969 nasce Christian. Prenderà solo il nome materno, diventando dunque Christian Di Lazzaro. Per questo Dalila comincerà a lavorare molto giovane nel mondo dello spettacolo. Parte come indossatrice, poi diventa anche stilista. Ma nel 1991 il figlio Christian muore, a soli 22 anni, in un incidente stradale.

Dalila Di Lazzaro: incidente e malattia

Dalila Di Lazzaro è stata vittima di vari incidenti, di cui due che l’hanno particolarmente segnata, anche fisicamente. Il primo incidente, in scooter, le causò la frattura dell’atlante, la prima vertebra del collo. Per questo è rimasta immobile nel letto, distesa, per lungo tempo.

Il secondo incidente è avvenuto in piscina e ha provocato un problema di salute che è poi diventato una malattia cronica. Lo ha spiegato la stessa Di Lazzaro in un’intervista a Storie Italiane: “Ho battuto la schiena e un pezzo di trapezio mi ha strappato dei tessuti nervosi dalla spina dorsale. Soffro di un dolore cronico neuropatico. Posso fare due passi ma sempre con la morfina in tasca”. Ha detto di aver speso 750mila euro in cure mediche.

Dalila Di Lazzaro: le adozioni ai genitori non sposati e l’aborto

Per via della sua vicenda personale, Dalila Di Lazzaro è diventata simbolo della battaglia a favore delle adozioni da parte di genitori non sposati.

Proprio la difficoltà a poter adottare l’hanno portata a cercare una gravidanza quando aveva già superato i 60 anni. Gravidanza che si è purtroppo conclusa con l’aborto. E’ stata lei stessa a raccontare questa esperienza al settimanale Chi: “I medici mi avevano detto che sarebbe stato un passo azzardato, ma ho tentato ugualmente. Quando me la sono sentita l’ho proposto al mio compagno, che è stato felice di aiutarmi. Ho vissuto questa cosa in sordina, poi, quando ho perso il bambino lui se n’è andato. Il dolore è troppo forte e a questo punto non farò un altro tentativo, preferirei decisamente adottare. Donare amore a un figlio è naturale per una donna anche se non ci sono legami di sangue, però la legge italiana non me lo consente perché sono single. Ma non mi voglio arrendere”.

Dalila Di Lazzaro: i libri come scrittrice

La Di Lazzaro ha anche pubblicato dei libri in veste di scrittrice. Nel 2006 ha pubblicato un’autobiografia, dal titolo Il mio cielo. Poi è arrivato L’angelo della mia vita. E ancora Piccoli miracoli intorno a me (2008) dedicato al figlio Christian. Un’altra autobiografia, dal titolo Toccami il cuore. Amori, sentimenti e passioni della mia vita (2009). Quindi Il mio tesoro nascosto (2011) e Una donna lo sa (2014). Successivamente ha pubblicato La vita è così (2017).

Dalila Di Lazzaro e le violenze subite da tre uomini diversi

E’ stata lei stessa a raccontare a Barbara D’Urso i tre episodi di violenza che l’hanno vista vittima. “La prima volta fui violentata da un cugino a soli sei anni”. La seconda all’età di 17 anni, al termine di una sfilata: “Fui puntata da un tizio che mi sequestrò per quattro giorni, subii ogni genere di patimento. Ma io sono una leonessa, supero ogni cosa”. La terza a quarant’anni, “Tradita da una persona che ritenevo amica. Lui era miliardario: se gli avessi fatto causa mi avrebbe schiacciata”, racconta l’attrice, che però chiosa con un sorriso: “Sono riuscita a trovare dentro di me la forza di superare questi shock e soprattutto di perdonare”.

Dalila Di Lazzaro e gli amanti famosi: da Jack Nicholson ad Alain Delon

Le cronache rosa attribuiscono alla Di Lazzaro una storia breve con Gianni Agnelli. Non si hanno conferme in tal senso. Mentre invece è storia la sua relazione con Jack Nicholson, così come quella con Alain Delon. “Jack Nicholson mi chiamava Sweet Dream” – ha raccontato Dalila Di Lazzaro a Caterina Balivo, spiegando che tra lei e il premio Oscar ci fu una storia intensa. “Girava per casa con delle pantofole leopardate”, ha rivelato, e con lei aveva un atteggiamento che “non è possibile descrivere in televisione”.

Giovanni terzi, il suo ultimo compagno. Manuel Pia il suo toy boy?

Una delle sue ultime storie note è quella con Giovanni Terzi, che attualmente sta con Simona Ventura. Quest’ultimo è un giornalista, scrittore, architetto e anche conduttore televisivo.

La coppia ha avuto una storia travagliata. Di lui, in una precedente apparizione dalla Bortone ha detto: “L’ho conosciuto e bene. Ci siamo frequentati per molto tempo. Era un uomo affascinante, ma sul piano umano non mi ha mai entusiasmato”.

Dalila Di Lazzaro nel 2019 ha realizzato con il chitarrista Manuel Pia un brano dal titolo Bayla. All’epoca, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, aveva smentito di avere una storia con il giovane cantautore: “Se fosse vero non avrei problemi a dichiararlo, perchè sono stata una delle prime attrici in Italia ad ammettere una relazione con un uomo molto più giovane, ma non è così. C’è una simpatia, una bella amicizia tra noi, ma lui ha una fidanzata e io altre storie”.