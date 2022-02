Damiano dei Maneskin si è presentato si è presentato sul palco di Sanremo con un plug anale attaccato a una catena collegata alla sua cintura. La conferma arriva direttamente dal cantante romano sul suo profilo Twitter ufficiale. Un gesto in linea con quanto espresso dal gruppo che vinse Sanremo 2021. Damiano si è infatti sempre espresso per la libertà sessuale durante le sue esibizioni sui vari palchi in cui si è esibito. Ora il gesto sul teatro Ariston che ha provocato una reazione del sempre attento Mario Adinolfi.

Damiano a Sanremo con il plug anale: Mario Adinolfi protesta a La Zanzara

In collegamento con Giuseppe Cruciani e David Parenzo a La Zanzara, nella puntata andata in onda il 2 febbraio su Radio24, il leader del Popolo della Famiglia ha attaccato di nuovo i vertici Rai (lo aveva fatto dopo il battesimo di Achille Lauro). Adinolfi chiede le dimissioni del direttore di Rai1 per “aver offeso il popolo cattolico italiano”.

Adinolfi: “Se mia figlia di 10 anni mi chiede cos’è quella cosa?”

Adinolfi, parlando del plug anale attaccato alla catena di Damiano ha detto: “Qualcuno mi ha detto che il cantante dei Maneskin ha portato questo plug anale attaccato alla cintura. Lo capite che c’è un tema di sensibilità? E se mia figlia di dieci anni mi chiede di spiegarle cos’è quella cosa che ha Damiano? Non si fa”.

Parenzo che tenta di spiegare come quel gesto rientra nell’ambito della normalità e che bisogna essere in grado di spiegare ogni cosa ai bambini. Ovviamente il leader del Popolo della Famiglia non ci sta e contrattacca prendosela con tutti. E tra questi ci sono anche gli organizzatori del Festival e i vertici Rai che a detta del leader del Popolo della Famiglia dovrebbero dimettersi.

Nel video che segue l’intervento di Adinolfi a La Zanzara.