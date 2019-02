ROMA – Alberto Dandolo racconta che Fabrizio Corona avrebbe sculacciato per una intera notte Taylor Mega, subito dopo che lei si era rifatta il lato b. Dandolo, esperto di gossip che scrive per Dagospia e Oggi, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte.

Dandolo ha detto che Taylor Mega all’Isola dei Famosi (dove è stata subito eliminata), “ha provato a farsi accettare dal pubblico ma è uscita lo stesso. Lei all’inizio ha detto la verità su quello che era, fa una vita lussuosa, questo l’ha resa antipatica, c’è una invidia sociale enorme da parte di chi osserva. Però vale sempre la pena essere veri. Taylor Mega si è recentemente fatta rifare il sedere dal suo chirurgo di fiducia, Giacomo Urtis.

Il primo a poter godere delle nuove forme del lato b della Mega è stato Corona. Tra i due c’era un flirt amoroso, lui ha passato una notte intera a sculacciarla, subito dopo che lei si è fatta rifare il lato b. Ancora a proposito di Giacomo Urtis: lui ha una doppia identità. Di notte si traveste e diventa Tatiana. Per divertimento, è una consuetudine. Urtis sta spopolando a Miami, ha fatto un video musicale dove Taylor Mega potrebbe anche avere una partecipazione”.

Dandolo ha parlato anche dell’ormai imminente Festival di Sanremo: “La Milano che conta organizzerà per guardare il Festival dei gruppi di ascolto. Due sono le case più gettonate della città. Tutti sono a caccia degli inviti, ma sono feste riservate a pochissimi.

C’è la festa che farà Annamaria Bernardini De Pace, in pieno centro a Milano, dove saranno invitate persone dell’alta società, con grandi professionisti e una certa trasversalità di livello alto. Interverrà però anche Tonon. L’altra festa importante sarà quella che farà Diego Passoni, che riunirà una Milano più trasgressiva, con tanti esponenti del mondo della notte e dello spettacolo. Dove andrò io? Ah, saperlo…”.