ROMA – Daniela Ferolla è stata confermata alla conduzione di Linea Verde. Ma, scrive Dagospia, "aspirava ad una promozione". Secondo il sito di Roberto D'Agostino, infatti,

Dopo aver ambito a spazi rilevanti nel daytime della rete ammiraglia, avrebbe poi puntato a Estate in diretta, affidata invece alla collega Ingrid Muccitelli e a Gianluca Semprini.

Daniela Ferolla, 34 anni, è conduttrice ed ex Miss Italia, titolo che ottenne nel 2001. Tra i programmi presentati da lei c’è stato, nel 2005, su Italia Teen Television il programma Music & Movies, dedicato al mondo dell’hip hop. L’anno successivo ha recitato in alcune serie televisive come Orgoglio e Don Matteo.

Nel 2010 ha condotto su Rai 5 Dentro la moda e l’anno successivo ha iniziato la conduzione di Cool Tour Moda. Sempre nel 2011 ha affiancato Fabrizio Frizzi al concorso di Rai 1 Miss Italia 2011, alternandosi con Elisa Silvestrin, Pamela Camassa, Maria Perrusi e Beatrice Boccinella conduzione delle anteprime Una giornata particolare a spasso con le miss.

Nel 2013 è tornata su Rai 1 come inviata di Uno mattina estate e poi de La vita in diretta. Dal 2014 conduce Linea Verde insieme a Patrizio Roversi.