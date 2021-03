Daniela Martani chi è: Isola dei Famosi, Instagram, Grande Fratello, Covid, figli

Daniela Martani chi è? Ci sarà anche Daniela Martani tra i concorrenti della prossima edizione de L’Isola dei Famosi.

Daniela Martani, ex hostess e pasionaria Alitalia, ex concorrente del Grande Fratello, vegana, no vax, nel tempo è diventata nota, se così si può dire, per le sue dichiarazioni e le sue polemiche.

Nata a Roma il 18 maggio del 1973 Daniela Martani è alta 171 cm. Sui social, in particolare su Instagram è seguita da più di 40 mila followers (@danielamartani).

Della sua vita privata si sa poco e niente. Di più si sa delle sue continue polemiche pubbliche.

Daniela Martani e il covid, le polemiche e le dichiarazioni di Ilary Blasi

Intervistata dall’Adnkronos, Daniela Martani ad agosto aveva parlato di “dittatura sanitaria”:

“Vogliamo chiederci perché il governo non elimina le sigarette e ci guadagna sopra? Sapete quanti morti di Covid ci sono stati? 700mila. Sapete quante persone sono morte di tumore? Cinque milioni. Eppure non mi sembra che abbiano fatto una legge che vieti il fumo, per esempio all’aperto. Quando sono a un tavolo lo devo sorbire rischiando di prendermi un tumore, eppure il governo dovrebbe tutelarmi. O vale solo per alcuni tipi di malattie? Altra cosa: i virus sono tutti zoonotici, quindi prima di parlare cambiate alimentazione: chi mangia carne è la causa della nascita e della diffusione dei virus in tutto il mondo”.

Dichiarazioni, quelle delle Martani, che suscitarono e suscitano ancora diverse polemiche.

Giusto insomma farla partecipare all’Isola dei Famosi? Ilary Blasi ha risposto così: “Solo gli stupidi non cambiano idea, magari riusciamo a farle cambiare opinione“