Daniela Poggi chi è, età, marito, figli, vita privata dell’attrice ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è Daniela Poggi, età, marito, figli, vita privata e carriera dell’attrice ospite di Oggi è un altro giorno. L’attrice e conduttrice Daniela Poggi è infatti tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno.

Daniela Poggi, età e biografia

Daniela Poggi nasce a Savona il 17 ottobre del 1954, è un’attrice e conduttrice televisiva italiana e ha 66 anni di età. Ne compirà 67 il prossimo mesi di ottobre. Nel 1977 ha partecipato al Festival di Sanremo come ballerina durante l’esibizione dei Matia Bazar, con il gruppo di ballo chiamato ironicamente Bazarettes. Quindi nel 1978 conduce assieme a Bruno Lauzi la trasmissione Edizione straordinaria su Telemilano 58, rete che diventerà Canale 5 due anni più tardi. Nel 1979 è la soubrette della seconda edizione del varietà televisivo La sberla in onda sulla Rai Rete 1 assieme a Gianfranco D’Angelo e Gianni Magni con la regia di Giancarlo Nicotra.

Daniela Poggi, teatro, Chi l’ha Visto? e carriera

Debutta in teatro nel 1978 con Walter Chiari e si divide tra cinema, teatro e televisione. Nel 1989 Daniela Poggi conduce alla radio l’ultima edizione della trasmissione Varietà, varietà, accanto a Oreste Rizzini. Dal 2000 al 2004 ha anche condotto lo storico programma televisivo di Rai Tre, Chi l’ha visto? e nel 2005 il programma Una notte con Zeus in onda sempre su Rai 3 in seconda serata. Nel 2000 ha interpretato il ruolo di Maria Madre di Gesù nella fiction San Paolo e nel 2010 quello del magistrato Flavia Conti nella serie Io e mio figlio – Nuove storie per il commissario Vivaldi.

Nel maggio 2001 è stata nominata ambasciatrice dell’UNICEF e come tale ha partecipato ad alcune missioni per aiutare i bambini in Africa[6]. Poi nel corso della sua carriera ha diretto anche due cortometraggi: Viaggio d’amore (1995) e Non si paga social theatre (2007). Dal 2013 al 2015 è stata assessore alle politiche culturali e giovanili, pari opportunità e diritti degli animali del comune di Fiumicino a Roma.

La vita privata di Daniela Poggi

Per quanto riguarda la vita privata di Daniela Poggi, si conosce davvero poco, anzi quasi nulla. Non sappiamo chi è il marito e se ha figli. Questo perché fuori dal lavoro e dal mondo dello spettacolo e della televisione Daniela Poggi è sempre stata molto riservata. In passato l’attrice è stata legata a Walter Chiari di cui ha un ricordo bellissimo: Era mitico, un’enciclopedia di conoscenza, generoso, signore e dolcissimo, ha raccontato durante un’intervista.