Daniela Santanchè chi è, età, dove e quando è nata, mariti, figli, Sallusti, fidanzato, vita privata

Chi è Daniela Santanchè, età, dove e quando è nata, mariti, figli, Sallusti, fidanzato, vita privata. La senatrice Daniela Santanchè è infatti tra gli ospiti di Dritto e Rovescio, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio e in onda ogni giovedì sera su Rete Quattro in prima serata.

Dove e quando è nata, età e biografia di Daniela Santanchè

Daniela Santanchè, Daniela Garnero prima del matrimonio, è nata a Cuneo il 7 aprile del 1961 e ha 60 anni di età. E’ una politica e imprenditrice italiana, senatrice della Repubblica per Fratelli d’Italia dal 2018. Figlia di Ottavio Garnero (1931-2012), imprenditore cuneese titolare di un’agenzia di spedizioni (la Unione Corrieri Cuneesi), e di Delfina Chiapello (nata il 23 settembre 1935). La coppia aveva tre figli: Fiorella (nata il 9 marzo 1959), Daniela e Massimo (nato il 12 ottobre 1964). Terminato il liceo, si trasferisce a Torino per frequentare il corso di laurea in scienze politiche.

È stata deputata della Camera dal 2001 al 2008, eletta nelle liste di Alleanza Nazionale, si è candidata a Premier per la lista La Destra-Fiamma Tricolore nel 2008 non risultando eletta, è stata Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Attuazione del programma di governo del governo Berlusconi IV dal primo marzo 2010 al 16 novembre 2011, ed è infine stata rieletta in Parlamento nel 2013 con Il Popolo della Libertà, aderendo a Forza Italia nel novembre dello stesso anno. Nel dicembre 2017 passa a Fratelli d’Italia. È soprannominata “La pitonessa”. Qui la carriera politica completa di Daniela Santanchè.

Moglie, figli, fidanzati e vita privata di Daniela Santanchè

Per quanto riguarda la vita privata, Daniela Santanchè nel 1982, a ventuno anni, sposa Paolo Santanchè, chirurgo estetico, e si impiega nella società del marito con compiti amministrativi. Nel 1995, lascia il marito (di cui mantiene il cognome a seguito di un accordo giudiziale in sede di separazione) per l’ingegnere Canio Giovanni Mazzaro, imprenditore farmaceutico potentino, presidente della Pierrel, da cui ha un figlio, Lorenzo, nel 1996.

Secondo la stampa, dopo la separazione con Mazzaro, è stata legata all’uomo d’affari Luigi Bisignani. Poi Daniela Santanchè ha una lunga relazione con il giornalista e direttore del Giornale e di Libero Alessandro Sallusti. Nel maggio 2016, il settimanale Oggi annuncia la fine della loro relazione, durata nove anni. Il suo nuovo compagno, Dimitri Kunz, è in società con lei diventando consigliere nel CdA di Visibilia Editore.

Daniela Santanché e il fascismo

Nel luglio 2017 mentre era ospite a L’aria che tira estate su La7 durante una discussione con Erasmo Palazzotto di Sinistra Italiana ha scatenato numerose polemiche a seguito di una dichiarazione giudicata molto controversa: “Io sul comodino ho una bellissima testa del duce in legno, che mi hanno regalato. Ce l’ho, la tengo, non me ne vergogno. Ma non è che con questo inneggio al fascismo”. Dopo questo avvenimento venne accusata di apologia al fascismo numerose volte, anche dallo stesso Palazzotto.