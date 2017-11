ROMA – Nella casa del Grande Fratello Vip, Daniele Bossari si è confidato con Aida Yespica:

“Io mi guardavo allo specchio e avevo il ribrezzo di me stesso – spiega Bossari – non rispondevo più a nessuno, non volevo uscire di casa. Ho lavorato ugualmente ma non mi riguardavo mai. Sono andato dallo psicologo, ma il percorso è ancora lungo. La mente ti blocca completamente, le insicurezze ti bloccano. Questo è uno dei tanti motivi per cui ho scelto di venire al Grande Fratello. Mi dicevo ‘accetto questa cosa per andare incontro alle mie paure, alle mi angosce, ai tormenti e alle mie fragilità’. Prima ero incupito, come se avessi un velo. Ero proprio chiuso, leggevo soltanto. Il mio sogno era vivere in una torre senza nessuno perché stavo male dentro. Avevo l’inferno”.

“E lo hai affrontato benissimo, visto che siamo in finale” gli ha risposto Aida Yespica.