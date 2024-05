Daniele Bossari sarà tra gli ospiti della puntata di oggi 18 maggio 2024 di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 ogni weekend dalle ore 16,30. Il presentatore racconterà a cuore aperto il suo viaggio di vita, il suo percorso artistico e privato e di come ha affrontato la malattia che lo ha colpito. Ma intanto scopriamo qualcosa in più su Daniele Bossari, dalla sua età alla carriera passando per la vita privata.

Daniele Bossari età e biografia

Daniele Bossari è nato il 1° ottobre 1974 a Milano, sotto il segno della Bilancia, e quest’anno compirà 50 anni. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia nel 1997 quando entra a far parte di Radio Capital con il soprannome di “Funky Boss”. Il suo talento e la sua voce lo portano rapidamente a Rtl 102.5 e, nel 1998, a Radio Deejay.

Il vero punto di svolta nella carriera di Bossari arriva nel 1998 quando entra a far parte di MTV Italia. Qui inizia a condurre programmi che diventeranno cult per i giovani italiani, come “MTV on the Beach” e “Fuego”. MTV rappresenta per Daniele una piattaforma di lancio straordinaria.

Dal 1999, Daniele Bossari si sposta a Mediaset, dove conduce diversi programmi di successo. Tra questi ricordiamo Fuego, Popstars, Festivalbar belle edizioni 2001 e 2002, Furore, Top of the Pops, La Fattoria e molti altri.

Nel 2017, Daniele partecipa alla seconda edizione del “Grande Fratello VIP”, dove conquista il pubblico e vince con il 52% dei voti. L’anno successivo è opinionista fisso della tredicesima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Nel 2019, conduce “House of Esports” su DMAX, programma dedicato al mondo dei videogiochi competitivi. Inoltre, dal 2019, è in onda su Radio Deejay con il programma “Il Boss del Weekend” insieme a Federica Cacciola.

Vita privata: moglie e figlia

Daniele Bossari è legato sentimentalmente alla showgirl svedese Filippa Lagerback dal 2001. Insieme formano una delle coppie più amate della televisione italiana. Dalla loro relazione è nata una figlia, Stella, nel 2003 a Città di Castello. Durante la partecipazione di Daniele al “Grande Fratello VIP” nel 2017, in una delle puntate più emozionanti del programma, Daniele chiede a Filippa di sposarlo in diretta televisiva. I due si sposano il 1° giugno 2018 con una cerimonia civile a Ville Ponti, a Varese.

La malattia: la battaglia contro il tumore alla gola

Nel corso del 2022, Daniele Bossari affronta una delle sfide più difficili della sua vita: la diagnosi di un tumore alla gola. La notizia viene resa pubblica da Bossari stesso attraverso un post su Instagram, dove condivide la sua esperienza e il lungo percorso di cure che ha dovuto affrontare.

Il 1° settembre 2022, Daniele pubblica su Instagram un post che segna simbolicamente la sua rinascita. Racconta di aver visto in sogno il dodicesimo arcano dei tarocchi, “l’appeso”, che rappresentava perfettamente la sua condizione durante i mesi di chemio e radioterapia. Questo simbolo gli ha dato la forza di affrontare la sofferenza e di accettare il dolore come parte del suo percorso di guarigione.

In questa difficile battaglia, Daniele ha potuto contare sul costante supporto della sua famiglia, in particolare di sua moglie Filippa e della figlia Stella. In una recente intervista al Corriere della Sera, Filippa Lagerback ha raccontato di come hanno affrontato insieme la malattia, tenendosi sempre per mano e mantenendo un atteggiamento positivo e fiducioso nella scienza medica.

Attualmente, Daniele è in fase di follow-up, un periodo critico per ogni paziente oncologico in cui si monitora costantemente la situazione per prevenire eventuali recidive.

Profilo Social

Daniele Bossari è molto attivo su Instagram, dove con l’account @danielebossari conta oltre 490.000 follower. Attraverso i social, condivide momenti della sua vita privata e professionale, mantenendo un contatto diretto con i suoi fan.