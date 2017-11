ROMA – Al Grande Fratello Vip Daniele Bossari ha commentato con i suoi coinquilini la visita della compagna Filippa Lagerback, a cui ha lui ha chiesto, in diretta tv, di sposarlo.

Il conduttore di Mistero non ha risparmiato dettagli anche piccanti sul suo incontro con la futura moglie e mamma di sua figlia Stella. Non solo ha raccontato della proposta di matrimonio in ginocchio, con tanto di mazzo di fiori e anello presentato lì per l’occasione dal Grande Fratello, ma anche dei baci, molto intensi e di qualche voglia…

“C’era Filippa, me la volevo prendere e me la volevo tromb***. Va beh, diciamo che avevo voglia di fare l’amore con lei”. “Da quand’è che hai imparato il francese?”, ha commentato con ironia Luca Onestini. E lui: “Ti giuro avrei fatto tutto tranquillamente non me ne fregava delle telecamere. Ci stava è. Me la volevo tromb*** proprio qui. Ero proprio ingrifato, cioè avevo proprio voglia”.

Le parole di Bossari hanno subito fatto il giro del web. E se molti utenti si sono stupiti delle parole del conduttore, qualcuno ha anche ricordato che gli inquilini rimasti sono nella casa ormai da 78 giorni. Probabilmente molti di loro avranno desideri arretrati…